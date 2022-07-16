وزير التربية:جميع الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023 متوفرة

أكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، “أنّ جميع الكتب المدرسية التي سيقع استعمالها خلال السنة الدراسية 2022 -2023 موجودة ووصلت إلى تونس”.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش إشرافه، اليوم بالمنستير، على حفل تكريم المتوجين في مسابقات “مبادرة رمضان بنكهة بلادي العربي2” التي نظمتها الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، “أنّ وزارة التربية ستقوم بتقييم لمنظومة الامتحانات الوطنية” مشيرا الى الحاجة أكيدة لتطويرها قصد مقاومة ظاهرة الغش التي لم ننجح في القضاء عليها وما تمثله من خطر يتهدد المنظومة التربوية ومصداقية الشهائد في تونس”.

وأفاد السلاوتي أنّ أولى الجلسات لتطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية للمرحلة الإعدادية والثانوية تنطلق الإثنين المقبل، بعد أن بلغت الوزارة مرحلة متقدّمة في تطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية للمرحلة الإبتدائية مشيرا الى أنّ جميع هذه البرامج ستكون جاهزة خلال العودة المدرسية 2023-2024 بالنسبة إلى الإبتدائي وجزء منها بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي.

وبين ان الهدف المنشود يتمثل في استرجاع المدرسة العمومية لدورها وهو ما يتطلب على حد قوله تظافر جهود الجميع من وزارة التربية والسلط الجهوية والمحلية والأسرة التربوية والمجتمع المدني والأولياء لتحسين البنية التحتية والمحتويات والبرامج.

واشار من جهة اخرى الى انطلاق وزارة التربية في إنجاز مشروع إصلاحي كبير للتعليم التقني باعتبار أنّ الإعداديات التقنية، التي لا يتجاوز عددها 31 إعدادية تعاني من تدني مردوديتها رغم الحاجة لهذه الاختصاصات المطلوبة بكثرة في سوق الشغل بتونس والخارج.

وكان الوزير قد تولي، قبل ذلك، تكريم السيد المنجي سليم المندوب الجهوي السابق للتربية بالمنستير، الذي أحيل على شرف المهنة وثلة من الإطارات التربوية وقرابة 70 تلميذا وتلميذة من عدّة ولايات من الذين توجوا في مسابقات مقاطع الفيديو، والبرمجة، والمسرح، والمدارس الابتدائية.

وبلغ العدد الجملي للمشاركين بمختلف المسابقات 744 مشاركا ومشاركة حسب رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ياسمين الصكلي.