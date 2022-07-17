بوعسكر يؤكد خلال زيارات تفقدية لعدد من الهيئات الفرعية ضرورة الالتزام بواجب الحياد

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال زيارات تفقدية أداها اليوم الأحد، لعدد من الهيئات الفرعية بكل من سوسة والمنستير والقيروان، ضرورة الالتزام بواجب الحياد خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري.

كما واكب بوعسكر خلال هذه الزيارات، عمليات تكوين رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادا للاستفتاء، وعاين سير عملية توضيب المواد الانتخابية بالمخازن الجهوية للهيئة، والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع، وفق بلاغات صادرة عن هيئة الانتخابات.

يشار الى أن رئيس الدولة قيس سعيّد، كان شدد خلال لقائه بقصر قرطاج مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوم 11 جويلية الجاري، ومع وزير الداخلية توفيق شرف الدين يومي 12 و 15 من نفس الشهر، على ضرورة التزام كل الأطراف بما في ذلك مؤسسات الدولة والمرافق العمومية بالحياد التام، وتوفير كل الشروط اللازمة لانجاح استفتاء 25 جويلية.