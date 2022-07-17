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عاجل: وفاة امراة واصابة 8 اشخاص اخرين اثر حادث مرور براس الجبل

2022/07/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اسفر حادث مرور جدَ عشية اليوم الاحد على مستوى الطريق الجهوية عدد 69 بمنطقة سعدان من معتمدية رأس الجبل ،بين سيارتين خفيفتين عن وفاة امراة على عين المكان واصابة 8 اشخاص اخرين باصابات متفاوتة الخطورة ،بحسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول .
واوضح المصدر ذاته مراسل وات ان صورة الحادث تمثلت في اصطدام بين سيارتين خفيفتين أحداهما على وجه الكراء وعلى متنها اربعة اشخاص اصيلي منطقتي الكبارية والزهروني بالعاصمة والسيارة الثانية على متنها خمسة اشهاص اصيلي منطقة قبلاط من ولاية باجة ،على الطريق الجهوية عدد 69 بمنطقة سعدان ،الامر الذي نجم عنه وفاة امرأة على عين المكان و إصابة 8 أشخاص باصابات مختلفة من بينهم ابنة وابن وزوج المراة الضحية وتمَ نقلهم سريعا الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وحالتهم حرجة بينما تم نقل الاشخاص الخمسة المتبقين عبر سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى المستشفى المحلي حسان بالخوجة براس الجبل لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمةنتيجة اصابتهم بجروح وكسور متفاوتة ،وحالتهم مستقرة

يشار ان اعوان فرقة المرور بالعالية تولوا فتح تحقيق حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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