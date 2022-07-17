نقل مجموعة من المودعين بسجن المرناقية إلى سجني أوذنة وصواف للحد من الاكتظاظ

تولت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الأحد، نقل مجموعة من المساجين من سجن المرناقية (ولاية منوبة) إلى سجني أوذنة (ولاية بن عروس) وصواف (ولاية زغوان)، بهدف الحد من الاكتظاظ بسجن المرناقية.

وأفادت وزارة العدل في بلاغ لها، بأنه تم اقرار هذا الاجراء، على اثر الزيارة التي كانت أدتها وزيرة العدل ليلى جفال الى سجن المرناقية يوم 12 جويلية الجاري، والذي أكدت خلالها ضرورة الحد من الاكتظاظ بهذه الوحدة السجنية، وتكريس حق السجين في ظروف إقامة لائقة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية للإيداع.

كما أكدت الوزارة، أنها سوف تعتمد هذا التمشي في قادم الأيام لتخفيف العبء على بعض الوحدات السجنية التي تشهد اكتظاظا، فضلا عن اقرار حزمة من الإجراءات العاجلة في هذا الاتجاه، بما يحسن من ظروف الإيداع ويمكن الأعوان من العمل في ظروف طيبة.

وأضافت أن عملية نقل المساجين التي أشرف عليها عدد من أعضاء ديوان وزيرة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة وعدد من سامي إطاراتها، قد تمت في ظروف أمنية جيدة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة العدل، أعلنت في بلاغ أصدرته أمس السبت، عن قرارها إنهاء تكليف الشريف السنوسي (عميد بالحرس الوطني) بمهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالوزارة، والذي كان عيّن بهذا المنصب يوم 28 جوان 2021 خلفا لإلياس الزلاق.