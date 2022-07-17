سليانة : متطوّعون مناصرون لمشروع الدستور ينضّمون حملة دعائية تحت شعار “الاستفتاء من أجل إعادة البناء”

نظّم اليوم الأحد عدد من المتطوّعين المناصرين لمشروع الدستور والتابعين لحملة أمال العياري باعتبارها شخصا طبيعيّا، حملة دعائية تحت شعار “الاستفتاء من أجل إعادة البناء “بشارع مختار عطية بالقرب من مكتب البريد في مدينة سليانة وذلك للدعوة للتصويت بـــــ”نعم” في الاستفتاء حول الدستور الجديد.

ونصب المتطوّعون خيمة دعائية واتصلوا مباشرة بالمواطنيين لشرح أسباب اختيار التصويت لفائدة الدستور الجديد وقاموا بتوزيع ورقات تحتوى عبارات ” نعم ” و”نعم لمشروع دستور الجمهورية الجديدة ”

و

ذكر أحد المتطوّعين، رؤوف الحسني في تصريح لــ(وات) إنّهم اختاروا التصويت بنعم بإعتبار” أن الدستور الجديد أمل جديد لهذه البلاد خاصة أنه يكرّس استقلالية

الدولة وسيادة الشعب ومبادئ الجمهورية وقضاء مستقل وعادل”، وفق تعبيره

وقال الحسني نعم” لاصلاح المنظومة التربوية والإقتصادية ولتعديل القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب حماية حقوق الأسرة والطفل وتطوير مكتسبات المرأة وحماية ذوي الاحتياجات الخصوصية لافتا إلى أهميته دعم الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي وتأميم ثروات البلاد وتوزيعها على أساس العدل والإنصاف بين الجهات”، وفق قوله.