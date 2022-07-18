حالة الطقس و درجات الحرارة ليوم الاثنين 18 جويلية

يتواصل الطقس، الإثنين 18 جويلية 2022، صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد.

الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثمّ تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب.

البحر قليل الاضطراب فمتموّج بعد الظهر بالشمال وخليج قابس.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

وفي ما يلي درجات الحرارة في كل الولايات:

الولايات درجات الحرارة

تونس 34

أريانة 33

منوبة 36

بن عروس 36

نابل 35

بنزرت 31

زغوان 37

سوسة 35

المنستير 33

المهدية 33

صفاقس 35

باجة 40

جندوبة 41

الكاف 38

سليانة 39

القيروان 40

سيدي بوزيد 37

القصرين 36

قابس 32

مدنين 36

قفصة 39

توزر 39

تطاوين 36

قبلي 38