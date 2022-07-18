عاجل: شاب يضرم النّار في جسده ببنزرت

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2022/07/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أقدم مساء أمس الأحد 17 جويلية 2022 شاب من مواليد سنة 1986أصيل منزل بورقيبة على سكب كمية من البنزين على جسده ،ومحاولة الانتحار حرقا على مستوى نهج غاندي بمعتمدية تينجة.

وتم عند اخطار المصالح الامنية والحماية المدنية والصحية ،نقل الشاب على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الاسعافات الاولية ،قبل توجيهه لمستشفى الحروق البليغة ببنعروس لتلقي العلاجات اللازمة.

واضاف نفس المصدر ان الشاب اصيب بحروق من الدرجة الثانية في مستوى الكتفين والعنق والوجه ،و ان الابحاث الاولية اشارت الى ان اسباب اقدام المعني على سكب البنزين على جسده ومحاولة الانتحار تعود لمشاكل عائلية بالاساس.

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