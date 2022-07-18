قضيّة محاولة اختراق موقع السجل الانتخابي: هذه حصيلة الايقافات #خبر_ عاجل

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شاب وفتاة وتأجيل استنطاق ثلاثة إخرين الى موعد لاحق وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بمحاولات اختراق الموقع الخاص بالهيئة المستقلة للإنتخابات لتغيير بيانات خاصة بالناخبين.

واثر تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية وبإجراء جملة من التساخير بالتنسيق مع المصالح المعنية وفي ظرف زمني وجيز أمكن التعرف على هويات خمسة من المظون فيهم تم ايقافهم ومن بينهم أستاذة جامعية وصيدلاني وطالبان جامعيان، بالاضافة الى عنصر سادس مقيم بالخارج تبين أنه الطرف الرئيسي في تدبير محاولات الاختراقات المسجلة.

وباستيفاء الأبحاث مع الموقوفين الخمسة أحيل ثلاثة منهم بحالة احتفاظ واثنان بحالة تقديم، لتقرر النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في حقهم من أجل تهم تعلقت بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وادخال بصفة غير شرعية لبيانات شبكة ومعالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي على البرنامج ومعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعمد عرقلة الناخب من ممارسة حقه الانتخابي.