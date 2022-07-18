أول ردّ لابن وزير الداخليّة على مسألة حمله لجواز سفر دبلوماسي

أثار ابن وزير الداخليّة توفيق شرف الدين جدلا واسعا في اليومين الماضيّين بعد نشره لصورة جواز سفره الدبلوماسي.

وقد استنكر التونسيّون تمتّع نجل وزير الداخليّة لهذه النوعيّة من جوازات السفر، وقد طالب البعض منهم باقالة الوزير .

وقد تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شرعيّة امتلاك ابن الوزير لجواز سفر دبلوماسي وهل هو حق من حقوقه أم أنه امتياز تحصّل عليه بسبب منصب والده.

ومن جانبه نشر ابن الوزير تدويتة على صفحته الخاصّة بموقع “انستقرام” كتب فيها : بالقانون من حق أفراد عائلة الشخصيات الدبلوماسيّة الحصول على جواز سفر دبلوماسي”.