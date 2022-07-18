اختفى منذ أسبوع: العثور على جثّة شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة

انتشل أعوان الحماية المدنية فرع طبربة من ولاية منوبة، أمس الأحد، جثة منتفخة ومجهولة الملامح بوادي مجردة على مستوى قنطرة البطان بعد أن لمحها راعي أغنام تطفو بجانب أحد الحواجز أسفل القنطرة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وباستشارة النيابة العمومية، أحيلت الجثة على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، أين تم التعرف على صاحبها من قبل إحدى العائلات بطبربة، وتبيّن أنها لطفل يبلغ من العمر 16 عاما حامل لإعاقة ذهنية كان اختفى من منزله منذ 12 جويلية الجاري في ظروف غامضة.

وتعهّدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بطبربة بفتح بحث في ملابسات الحادثة لتحديد ظروف الوفاة واسبابها، وتحديد ان كانت حادثة غرق أو جريمة.