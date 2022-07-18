بعد أن اعتبر “تونس ولاية جزائريّة”: الهواري تيغرسي يعتذر ويوضّح ما قصده

قدم عضو البرلمان الجزائري السابق الهواري تيغرسي، اعتذاره الشديد للتونسيين عن التصريحات التي وصف فيها “تونس بأنها ولاية جزائرية”.

وقال تيغرسي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك “بعيدا عن الاصطياد في الماء العكرة، أعتذر من إخوتي وأحبتي في تونس اعتذارا شديدا إن فهموا شيئا غير الذي أقصد حينما أشرت إلى أن تونس امتداد للجزائر..”

وأشار إلى أن “سياق الحديث مع الصحفية المغربية يدور حول التكامل الاقتصادي بين الطرفين و آفاق التعاون بين البلدين بعد فتح الحدود”.

وتابع “قد كنت في بداية تدخلي أصف تونس بالشريك التاريخي وهذا كان يكفي برأيي كي يفهم الجميع مدى احترامي لسيادة واستقلالية هذا البلد العزيز، وإن كانت مفرداتي خانت المعنى فإن مواقفي الاقتصادية و السياسية كانت دائما تؤازر المساعي الودية التي يتبناها كل من الجزائر و تونس”.