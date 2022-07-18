مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد وبالوحدة الأولى بتونس تحجز بضائع مهربة بقيمة 469 ألف دينار



تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة مجهولة المصدر،بقيمة جملية قدرت ب 176أاف دينار، وذلك في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الاثنين ،انه تم ضبط المحجوز إثر استهداف ومطاردة شاحنة تحتوي على بضائع مهربة رفض سائقها الامتثال لاشارة أعوان الديوانة بالوقوف كما قام عدد من الأشخاص بمحاولة الاعتداء على الدورية رشقا بالحجارة، الا انه وقع السيطرة على الوضعية.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، في السياق ذاته، واثر عمل استعلامي وتعزيز من مصالح الحرس الوطني من حجز كمية من قطع الغيار والاسلاك الكهربائية ومحركات المياه المهربة مخفية داخل احدى المخازن بمنطقة ريفية بجهة سيدي بوزيد، وذلك إثر الحصول على إذن من النيابة العمومية بمداهمة المحل المذكور، حيث تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة ب128ألف دينار.

وفي الإطار ذاته، قامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس اثر دوريات مراقبة وجولان بكل من الفحص وأريانة بحجز كمية من السجائر والمعسل المهرب بقيمة جملية قدرت ب65 ألف دينار وحجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية وكمية من المصوغ المهرب بقيمة فاقت ال100ألف دينار.