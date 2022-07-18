وزارة التربية تضع رقما أخضر على ذمة الناجحين الجدد في الباكالوريا لمساعدتهم على عمليات التوجيه الجامعي



وضعت وزارة التربية على ذمة الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا لسنة 2022 بدورتيها رقما أخضر مجانيا لمساعدتهم على إنجاز مختلف عمليات التوجيه الجامعي ومرافقتهم في عملية الاختيار، وذلك بالتعاون مع الجمعية التونسية للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم الإجابة عن استفسارات كافة الناجحين حول عمليات التوجيه الجامعي على الرقم الأخضر 80102520، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 19 إلى 26 جويلية 2022 باستثناء يوم 25 جويلية الجاري، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

ويتطوع طيلة هذه الفترة أعضاء الجمعية من سلك الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني للإجابة عن مختلف أسئلة الطلبة الجدد واستفساراتهم المتصلة بآلية التوجيه الجامعي ومراحله ومساعدتهم على التعرف على خصوصيات عروض التكوين في التعليم العالي وآفاقها، وفق نص البلاغ.