زغوان: تسجيل حالة وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجلت ولاية زغوان في موفى الأسبوع المنقضي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لرجل من منطقة بئر مشارقة وهي ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها منذ 11 مارس2022 وارتفع بموجبها عدد الوفيات في الجهة إلى 517 حالة منذ ظهور الوباء.

وذكر مدير الصحة الأساسية، نبيل الورفلي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم في نفس الفترة تسجيل 68 إصابة بالفيروس من جملة 114 عيّنة خضعت للتحاليل المخبرية بلغت بموجبها نسبة التحاليل الإيجابية 59.64 بالمائة، وارتفع على إثرها إجمالي الإصابات إلى 14 ألفا و456 حالة، منها 6 حالات يخضع أصحابها للعلاج بوحدتي “كوفيد” بالفحص وزغوان.

ولفت الورفلي إلى أن الإقبال على مراكز التلاقيح بكافة المعتمديات للقيام بعمليات التلقيح أو الجرعات الخاصة بتعزيز المناعة، ضعيف جدا، رغم حملات التحسيس التي قامت بها المصالح الصحية ووسائل الإعلام للغرض.