توننداكس” يقفل معاملات الاثنين على شبه استقرار بنسبة 05ر0 بالمائة “



أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس” حصة، الاثنين، على شبه استقرار بنسبة 05ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 01ر7585 نقطة مع حجم تداول ضعيف لم يتخط 6ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتموقع سهم “نيو بادي لاين” في خانة الاسهم الاكثر ارتفاعا، متطور بنسبة 6ر4 بالمائة وسعر 500ر5 دينار، مسجلا حجم معاملات بقيمة 20 الف دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة قائمة الاسهم الاكثر ربحا، مرتفعا بنسبة 8ر2 بالمائة وسعر 500ر5 دينار، وسط معاملات بقيمة 30 الف دينار.

في المقابل صنف سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ضمن الاسهم الاكثر خسارة خلال الحصة، حيث فقد 7ر3 بالمائة من قيمته وسعر 520ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 10 الاف دينار.

وتقهقر سهم الشركة التونسية لاعادة التامين، بدوره، بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 600ر6 دينار، دون تسجيل اي تبادل، ليحقق السهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 7ر2 بالمائة منذ بداية السنة.

وسجل سهم شركة ادوية حضوره في خانة الأسهم الأكثر تبادلا منهيا، حصة الاثنين، على سعر 500ر5 دينار وليستحوذ على أرباح بقيمة 234 الف دينار.