من أمام مكتب التحقيق: راشد الغنّوشي يوجّه كلمة للشعب التونسي #خبر_ عاجل

نشرت الصفحة الرسمية لحركة النهضة كلمة راشد الغنوشي لوسائل الإعلام والصحفيين وللرأي العام صباح اليوم الثلاثاء من أمام مكتب التحقيق.

وقال الغنوشي في كلمته أنه يحضر اليوم للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها – وأنه يحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم، وكل هذا مع الأسف يحصل ‏اليوم من الرئيس قيس سعيّد ووزارته وأنصاره المنفلتين.‏

وأضاف الغنوشي أنه منذ انقلاب 25 جويلية وهم يتربصون به ويعملون على تشويهه وعائلته وتلفيق ‏التهم الباطلة له، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم.‏

وأفاد الغنوشي أنه صرّح ‏بممتلكاته أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم لا يتوقفون عن تعمد التشويه والافتراء، وهذا ‏من أبشع أنواع الظلم، مضيفا أنه لا يخشى على نفسه من صنيعهم المشين، وإنما يخشى على تونس ومكاسبها وعلى حقوق المواطن السياسية الاقتصادية ‏والاجتماعية فيها، كما يخشى عليها من ضياع عمرها وجهدها في تآكل داخلي وانقسامات ‏مهلكة، تتغذّى يوميا من خطابات الكراهية والشحن والشيطنة للمختلف، بما يسيء إلى ‏صورة بلدنا ويطرد العصافير من شجرتها ولا يستبقي لها صديقا.‏