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عاجل: اصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حقّ محمد علي العروي.. وهذه هي التّهم الموجّهة إليه

2022/07/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

وحسب معطيات البحث فإن التهم الموجهة إلى العروي في هذه القضية تمثلت في الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك وذلك وفق ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 سبق له أيضا ومنذ حوالي شهر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد علي العروي بخصوص القضية المعروفة اعلاميا بقضية” مؤسسة أنستالينغو” .

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