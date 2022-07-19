أحدهم هدّد بتفجير نفسه داخل مركز أمن: الكشف عن خليّة ارهابيّة نائمة #خبر_ عاجل

أكد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا تفكيك خلية ارهابية نائمة تتكون من 4 أشخاص بقصر هلال من ولاية المنستير أحدهم هدّد بتفجير نفسه فى مركز الأمن بقصر هلال سنة 2019.

وأوضح بن جحا، في تصريح للجوهرة أف أم، ورود معلومات إلى الوحدات المختصة فى مقاومة الارهاب بإقليم الأمن الوطني بالمنستير تفيد بنشاط خلية ارهابية نائمة بجهة قصرهلال ليتم التنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير والشرطة العدلية بقصرهلال للقيام بعملية مداهمة لمساكنهم وإلقاء القبض على 3 منهم والاحتفاظ بهم وحجز كتب تدعو إلى الجهاد مع إدراج شخص رابع بالتفتيش.

وأشار بن جحا، إلى أنّه سيتم إحالتهم على النيابة العمومية بالمنستير، ثم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.