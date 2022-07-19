رئيس الجمهورية يدعو الى مراجعة القرار المتعلق بشروط القبول بالاعداديات النموذجية

أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء ضرورة مراجعة القرار المتعلق بتنقيح شروط القبول بالاعداديات النموذجية، داعيا الى تعديل هذا النص حتى لا يتعرض اي تلميذ للظلم، وفق تعبيره.

وقال سعيد خلال لقائه بوزير التربية فتحي السلاوتي انه “لا يمكن اعتماد طاقة الاستيعاب بالاعداديات النموذجية كمقياس للقبول بل فيها خرق جوهري لمبدأ المساواة”.

وأضاف انه بالامكان ايجاد طاقة الاستيعاب اللازمة بالمؤسسات النموذجية ولدينا الامكانيات لذلك، مقترحا وتصور جملة من الحلول لذلك.

واشار الى انه من غير الممكن مواصلة اعتماد هذا النص الصادر في أفريل 2021

ويسمح الفصل الجديد 16 من هذا القرار بإمكانية قبول المرشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حد استنفاد طاقة الاستيعاب على ألا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.