سيدي بوزيد: اتحاد الفلاحين يدعو الى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد

دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نورالدين بن عياد منظوريه إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد، وأكد على حرية التصويت ب “نعم” أو “لا” يوم 25 جويلية الجاري.

وقال بن عياد في تصريح لوات، خلال اشرافه اليوم الثلاثاء في مدينة سيدي بوزيد على حملة تحسيسية اقليمية لمنظوريه من ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة حول الاستفتاء، أن هذا اللقاء يهدف إلى توجيه رسالة طمأنة إلى الفلاحين والبحارة بخصوص وضع متهم التي ستشهد اصلاحات وفق تاكيده

ودعا الى ضرورة “التحلى بالاجابية في ضبط الاستراتيجية المستقبلية للبلاد في اطارالجمهورية الجديدة ولاسيما في ما يتصل بقطاع الفلاحة ” وفق تعبيره.