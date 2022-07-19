صدور أمر رئاسي يتعلق بضبط نظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة بمختلف مجالات التكوين في نظام “أمد”

صدر بالرائد الرسمي عدد 631 لسنة 2022، بتاريخ 19 جويلية الجاري، أمر رئاسي يتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام “أمد”.

وتدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة إلى الطلبة المسجلين بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام “أمد”، وفق الأمر الرئاسي.

وسيتواصل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل قبل صدور هذا الأمر الرئاسي على الطلبة المسجلين بالشهادات اللوطنية للإجازة الأساسية والتطبيقية في نظام “أمد” إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعية 2022-2023.

ويرمي نظام “أمد” إلى إرساء مسالك تكوينية مرنة تعتمد على الموازنة بين الجانب النظري والتطبيقي وقابلة للمقارنة مع الأنظمة المتداولة دوليا من خلال استجابتها للمعايير الدولية.

كما يهدف إلى تيسير حركية الطلبة بالداخل وبالخارج وتسهيل معادلة الشهادات، ومراجعة البرامج وتنويع المسالك خاصة في المجالات الواعدة قصد تدعيم الاندماج في سوق الشغل، وتسهيل تعديل المسارات أثناء الدراسة، وتحقيق درجة عليا من المقروئية في شهادات التخرج بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية بالتعليم العالي.