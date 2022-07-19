توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 29ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس” حصة، الثلاثاء، على تراجع بنسبة 29ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 91ر7562 نقطة مع حجم تداول ضعيف لم يتخط 4ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم سلكوم قائمة الارتفاعات، متطورا بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 030ر4 دينار، دون تسجيل اي معاملات.

وعلى غرار الحصة الماضية، تموقع سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة ضمن قائمة الاسهم الاكثر ربحا، مرتفعا بنسبة 7ر2 بالمائة وسعر 650ر5 دينار، وسط معاملات بقيمة 28 الف دينار، وليشهد السهم ارتفاعا بنسبة 7ر48 بالمائة منذ بداية السنة.

في المقابل صنف سهم مجمع تواصل القابضة ضمن الاسهم الاكثر خسارة خلال الحصة، حيث فقد 3ر4 بالمائة من قيمته وسعر 520ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 10 الاف دينار.

وتقهقر سهم الشركة التونسية لاعادة التامين، بدوره، بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 660ر0 دينار، مستقطبا مبادلات بقيمة 71 الف دينار، وليتراجع السهم منذ بداية السنة بنسبة 3ر4 بالمائة.

وتدحرج سهم الشركة العصرية للخزف بدوره، بنسبة 5ر3 بالمائة وسعر 840ر0 دينار، وسط مبادلات بقيمة 39 الف دينار.

وسجل سهم اوروسيكل حضوره في خانة الأسهم الأكثر تبادلا منهيا، حصة الثلاثاء، على ارباح بقيمة 372 الف دينار اي حوالي 15 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة.