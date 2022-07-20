أول تصريح لراشد الغنّوشي اثر الابقاء عليه في حالة سراح #خبر_ عاجل

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر مغادرته للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد ساعات من التحقيق إن المحكمة حققت قدرا كبيرا من الاستقلال مؤكدا فخره بالقضاء التونسي ووثوقه من براءة النهضة التي اعتبر أن جهات سياسية حاولت “فبركة جرائم ضدها” وفق تقديره.

وتابع في هذا الإطار ” نحن فخورون بمحكمتنا ..فخورون بقضائنا وبما حقق من استقلال وواثقون من براءتنا ولذلك هي محاولات من جهات سياسية لفبركة جرائم ضد الحركة..”

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر مساء أمس إبقاء رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي بحالة سراح في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة “نماء تونس” التي وُجّهت له فيها تهم تبييض أموال.