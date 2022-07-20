الحكومة تكشف آخر مستجدّات حريق بوقرنين #خبر_ عاجل

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الاربعاء 20 جويلية 2022، أنه تمت السيطرة بنسبة تسعين في المائة على الحريق وإخماد جميع الجيوب المتاخمة للمناطق السكنية والتجهيزات.

واضاف ان جيش الطيران سيتولى القيام بطلعات اخماد الحرائق المتبقية في قمة الجبل.

وان عمليات التمشيط واليقظة مستمرة لتفادي إعادة اشتعال الحريق في نقاط أخرى.

وتوجه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالشكر لأعوان الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني الأبطال الذي واجهوا الحريق بشجاعة ونجحوا في تطويقه والسيطرة عليه.

واضاف ان الخطة متواصلة لإعادة الحيوانات التي خرجت من الغابة خوفا من الحريق.

اما بالنسبة للانفجارات التي سمعت يوم أمس فاوضح انه سيتم التحري في مصدرها والمرجح أن تكون نتيجة انفجار ذخيرة.

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوم انه سيتم التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو إجرامية.