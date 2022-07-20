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نحو الترفيع في أسعـار السكّر: وزارة التجارة توضّح

2022/07/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة في تصريح لإذاعة “الجوهرة”، انّ الوزارة تقوم يوميا بضخّ ألف طن بالأسواق.

وقال أن الاحتكار والمضاربة وتذبذب إمضاء العقود الخاصة بشراء السكر خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وعزوف أصحاب المحلات و المساحات التجارية الكبرى عن تسويق “السكر السائب”، كلها عوامل أدت إلى تسجيل تذبذب في عمليات التزويد.

وعن نية الترفيع في أسعار السكر، نفى بن خليفة هذا الخبر مؤكّدا انه لا وجود لنية الترفيع في أسعار أيّ مادة مُدعّمة أخرى وفق ما صرّح به لاذاعة الجوهرة أف أم.

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