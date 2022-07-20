حريق جبل بوقرنين: وزارة الداخليّة تقدّم آخر التطورات

تواصل وحدات الإطفاء التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وممثلي مختلف الوزارات التابعة للجنة الجهوبة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بدعم جوي من وحدات الإطفاء التابعة لقوات جيش الطيران عمليات إخماد الحريق الذي إندلع ظهر يوم أمس الثلاثاء 19 جويلية 2022 على الساعة 14:20 بجبل برج السدرية التابع لسلسة جبال بوڤرنين.

هذا وقد تمت السيطرة بنسبة كبيرة على الحريق ما عدا بعض الجيوب المنتشرة بقمة الجبل المذكور ولا تزال الجهود متواصلة لإخمادها نهائيا.

مع الإفادة بأن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة إنعقاد دائم وقد وفرت جميع الإمكانيات اللازمة من معدات ثقيلة وآلات كاسحة تابعة لوزارة التجهيز للحد من إنتشار النيران كما سعت إلى إعطاء الأولوية لحماية المناطق السكنية المجاورة ومستعملي الطريق السيارة المتاخم لمنطقة الحريق المذكورة بالإضافة إلى تطبيق المخطط العملياتي المعد لمجابهة مثل هذه الحرائق.