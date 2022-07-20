جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا : حنبعل المجبري في القائمة النهائية لأفضل 3 لاعبين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن قائمة الثلاثة لاعبين النهائية الذين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب شاب لهذه السنة والتي ضمت لاعب المنتخب التونسي حنبعل المجبري إضافة الى السنغالي باب سار والإيفواري كريم كوناتي.

وكان المجبري قد بلغ نهائي كأس العرب في قطر 2021 كما شارك مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون وساهم مع زملائه في الترشح إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 كما توج مؤخرا مع المنتخب بلقب دورة اليابان الودية.

وسينتظم الحفل السنوي لجوائز الكاف لسنة 2022 غدا الخميس بمدينة الرباط المغربية وذلك بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.