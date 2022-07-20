توننداكس ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 46ر0 بالمائة



أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، توننداكس، حصة الاربعاء على ارتفاع بنسبة 46ر0 بالمائة مدركا مستوى 61ر7597 نقطة وفق بيانات التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق تداول مبلغ 4ر2 مليون دينار وقد حصلت أورو سيكل على مبلغ 314 الف دينار واغلق سهم الشركة متراجعا بنسبة 61ر0 بالمائة عند مستوى 490ر34 دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسية للسيارات، قائمة الارتفاعات، بنسبة 6 بالمائة لتبلغ مستوى 920ر19 دينار في حين ارتفع سهم “بي هاش بنك” بنسبة 9ر5 بالمائة لتقفل الجلسة على سعر 750ر11 دينار.

وتراجع سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 5ر3 بالمائة لينهي معاملات الحصة عند مستوى 130ر6 دينار في حين خسر سهم لاندور 60ر2 بالمائة من قيمته ليغلق عند مستوى 500ر7 دينار.