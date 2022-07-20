قبلي: رصد 142 اصابة بفيروس “كورونا” خلال الفترة من 5 و18 جويلية الجاري

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم رصد 142 حالة ايجابية جديدة للاصابة بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 5 و18 جويلية الجاري

واضاف المصدر ذاته ل”وات” انه تم التثبت من الحالات المسجلة من اجمالي 225 عينة تحليلية تم رفعها، اي بنسبة ايجابية للتحاليل تقدر ب 84 فاصل 1 بالمائة، واشار الى ان هذه الحالات تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ46 حالة ومعتمدية قبلي الجنوبية ب18 حالة اضافة الى معتمدية دوز الشمالية ب6 حالات

كما تم تسجيل 49 اصابة بمعتمدية سوق الاحد و04 حالات بمعتمدية الفوار فضلا عن احصاء 19 حالة ايجابية جديدة بمعتمدية رجيم معتوق، في حين لم تسجل اصابات جديدة بمعتمدية دوز الجنوبية

واشار المصدر ذاته الى ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” الذي تم احصاؤه بالجهة منذ بداية الجائحة الى حدود يوم 18 جويلية الجاري بلغ 19294 حالة منها 586 حالة وفاة