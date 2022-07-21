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سيدي بوزيد-استفتاء: تسجيل 9 مخالفات انتخابية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد

2022/07/21 أخبار, المصدر, تونس, سيدي بوزيد, مجتمع

كشف عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، حاتم دالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 مخالفات انتخابية بدائرة سيدي بوزيد منذ انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد.

وأوضح دالي، في تصريح لـ”وات”، أنّ 3 مخالفات تعلقت بعدم إعلام الهيئة بالنشاط قبل يومين، وتعلقت مخالفتان باستعمال علم الجمهورية التونسية في حملة الاستفتاء، ومخالفة أخرى تمت إحالتها على أنظار النيابة العمومية، فيما تمّ حفظ بقية المخالفات باعتبارها لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية، وفق تعبيره.

وأشار إلى إن عدد الأنشطة المصرح بها منذ انطلاق الحملة الانتخابية بلغ 194 نشاطا تم انجاز 20 منها فقط، وقد تولى أعوان هيئة الانتخابية مراقبتها.

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