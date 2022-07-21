المساحات المحروقة بجبل بوقرنين قدرت بــ 533 هكتار متكونة من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء

حددت الإدارة العامّة للغابات، المساحة المحروقة بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس، بـ 533 هكتار متكونة من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء، حيث تمّ إخماد الحريق نهائيّا ، اليوم الخميس، على الساعة 10 و20 دق، وفق ما اكدته وزارة الفلاحة.

يذكر أن الغطاء الغابي في جبل بوقرنين من ولاية بن عروس شهد يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 على الساعة 14 و43 دق، حريقا ولوحظت ألسنة الدخان تتصاعد بكثافة من أعلى الجبل من الجهة الجنوبية القريبة من جهتي حمام الشط وبرج السدرية.

وقد انضمت مروحيات الجيش الوطني، للمجهودات المسخّرة للإطفاء بالنظر للتضاريس الصعبة للمنطقة ولإضفاء نجاعة أكبر للسيطرة عليه والحدّ من انتشاره .