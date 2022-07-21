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إحباط محاولتي تهريب 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي و 11 كبسولة من مخدّر الكوكايين

2022/07/21 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

احبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي محاولة تهريب 60 صفيحة من القنب الهندي تزن اجمالا 6 كلغ و 11 كبسولة من الكوكايين تزن حوالي 100 غرام، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة على كامل التراب الوطني وبالمعابر الحدودية.

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، انه وقع ضبط المحجوز داخل ثلاجة صغيرة محمولة على متن شاحنة قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، في ذات السياق، من حجز 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 4 كلغ مخفية على متن سيارة خفيفة قادمة من القصرين في اتجاه سيدي بوزيد يقودها مواطن تونسي تعمد إخفاء المادة المخدرة داخل حقيبة أدباشه.

وتعهدت المصالح الأمنية المختصة بمواصلة الأبحاث في كلتا القضيّتين، بحسب نفس المصدر.

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