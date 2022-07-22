وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق بوابة الكترونية جديدة في شكل موقع واب ضمن مشروع للرقمنة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بوابة الكترونية جديدة، في اطار مشروع قيمته الجملية 100 ألف دينار لرقمنة تعاملاتها وخدماتها المسداة للمواطنين، وفق ما أعلنه وزير الاشراف مالك الزاهي.

وكشف الزاهي خلال ندوة صحفية عقدها لاعلان اطلاق هذه البوابة، أن هدف احداث هذه البوابة التي يمكن النفاذ لها عبر العنوان www.social.gov.tn يتمثل في تقريب الخدمات من المواطنين، مشيرا، الى أن الموقع الجديد يندرج ضمن مساعي تقطعها الوزارة لتركيز ادارة ذكية.

ويحتوي هذا الموقع عدة محاور تهم الشغل والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي والنهوض الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج، كما يتضمن كافة المستجدّات المرتبطة بمهام ونشاط الوزارة.

كما يضم الموقع باقة من المحتوى التفاعلي، من خلال فضاء الخدمات الالكترونية التي تمكن المستخدمين من الولوج الى مكتب العلاقات مع المواطن والتسجيل بمنحة الايداع المنزلي والنفاذ الى سجل برنامج الأمان الاجتماعي، الذي يؤمن تغطية المساعدات لأكثر من مائتي ألفي عائلة يتلقون جرايات قارة وفق ما بيّنه الوزير، مؤكدا، أن المحتوى التفاعلي للموقع يتيح للأشخاص ذوي الاعاقة النفاذ اليه .

. وذكر بأن مجموع الأسر المحدودة الدخل والفقيرة يصل الى 983 ألف أسرة، مشيرا، الى أن عدد الأشخاص الفقراء يناهز 4 ملايين تونسي.

وأكد التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الاجتماعية في مكافحة الفقر وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وهو ما كان سببا في ادراج خدمة بعث موارد الرزق بموقع الوزارة الالكتروني حتى يسهل تقديم طلبات تمويل المشاريع بنجاعة.

وأكد، وجود آليات للتقييم ومتابعة كل الملفات والشكاوى الواردة من المواطنين عبر البوابة الالكترونية الجديدة للوزارة، معتبرا، أن متطلبات الرقمنة تستدعي الاندماج في التحولات الرقمية من أجل تسهيل المعاملات وتطوير أداء الادارة.