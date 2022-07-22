رئيس الدولة يلتقي سفير بلجيكا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفير مملكة بلجيكيا بتونس كريستوف دو باسومبيار، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

وأبرز سعيّد، ما يتوفّر لتونس وبلجيكيا من فرص متنوّعة وواعدة على المستوى الثنائي والأوروبي، لمزيد توطيد عرى الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أكد السفير البلجيكي استعداد بلاده لتعزيز علاقات التعاون والتبادل مع تونس في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره الكبير للدعم الذي حظي به أثناء أداء مهامه.