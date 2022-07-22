استفتاء..هيئة الانتخابات تدعو الى الاطلاع على قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع للتأكد من حياديتهم

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى الاطلاع على قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع المنشورة بالمواقع الرسمية للهيئات الفرعية للانتخابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك للتأكد من حيادية المترشحين واستقلاليتهم.

كما دعتهم ، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، إلى التقدم باعتراضاتهم مصحوبة بالمؤيدات بشأن أية شبهات عدم حياد أو استقلالية أو نزاهة تخص أي من أعضاء هذه المكاتب وإيداعها بمكاتب الضبط التابعة الهيئات الفرعية قبل يوم 24 جويلية 2022.

وكانت الهيئة قد فتحت باب قبول الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع يوم 13 جويلية الجاري، وقدرت عدد المنتدبين ب 84414 عضوا سيتم توزيعهم على مكاتب ومراكز الاقتراع خلال الاستفتاء .

وتخضع عملية الانتداب الي شرَوط وضعها المشرع في القانون الانتخابي باعتبار أهمية دور أعضاء مكاتب الاقتراع في انجاح العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية وكذلك من ناحية ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وتتمثل الشروط بالخصوص في ان يكون المترشح لعضوية مكاتب الاقتراع له صفة الناخب وان لا يكون مترشحا في الاستفتاء او زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية او صهرا لأحد المترشحين او جيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب.

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كما لا يجوز أن يكون منخرطا بحزب سياسي.

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ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.