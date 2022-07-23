انطلاق التصويت على الاستفتاء في مدينة سيدني الأسترالية

انطلقت مساء امس الجمعة في مدينة سيدني (استراليا)، أول عملية إقتراع لأول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، حسب شريط فيديو نشرته الهئية العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وسيتواصل تصويت التونسيين بالخارج على مشروع الدستور الجديد طيلة 3 أيام، وهي 23 و24 و25 جويلية الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت، وفق ما ذكره أمس رئيس هيئة الانتخابات.

ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

وسيتم الإعلان عن النتائج في 26 جويلية، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.