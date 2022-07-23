الاطاحة بشبكة لترويج المخدرات بشط مريم..#خبر_عاجل

في إطار التصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة و إثر مباشرة مركز الحرس الوطني بشط مريم لقضية عدلية موضوعها استهلاك مادة مخدرة إثر ضبط نفر خلال الحملة اليومية و بحوزته مادة مخدرة تمّ تكثيف العمل الاستعلامي بين وحدات الأمن العمومي ( مركز أكودة و مركز شط مريم و مركز القلعة الكبرى)، وتمّت بعد التعرف على المُرّوج مداهمة منزله الكائن بأكودة من قبل الوحدات المعنية حيث تم القاء القبض على المعني و حجز عدد 8 أكياس بلاستكية تحتوي على مواد مخدرة كما تمّ إلقاء القبض على شقيقه (محل تفتيش) و بتصفح هاتف المعني تم معاينة محادثة بينه و بين شخص آخر اصيل اكودة تتعلق بشراء كمية من المواد المخدرة بغاية ترويجها و بمداهمة منزله من قبل نفس الوحدات تم حجز عدد 6 أكياس بلاستكية تحتوي على مواد مخدرة و سكين معد لقصها و علبة غاز مشل الحركة.

كما توفرت معلومات لدى الوحدات المعنية مفادها ضلوع شخص آخر في عملية الترويج بجهة اكودة حيث تمت مداهمة منزله و حجز عدد 06 اكياس بلاستكية تحتوي على مواد مخدرة و بقايا سجاءر محشوة بمواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و مباشرة قضايا عدلية من اجل ترويج المخدرات.