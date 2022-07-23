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الإستفتاء: هيئة الإنتخابات تؤكد تسجيل 9.278.451 ناخب داخل تونس وخارجها

2022/07/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم السبت ، خلال نقطة إعلامية للهيئة بمناسبة انطلاق عملية الإقتراع بالخارج بثت على المباشر على الصفحة الرسمية للتلفزة الوطنية، ان 9.278.451 ناخب سجلوا داخل ألاض الوطن وخارجه.
وأفاد بوعسكر ان العدد يتوزع على 50،5 بالمائة إناث و49،5 بالمائة ذكور.
وقال إن العدد الجملي لمراكز الإقتراع داخل تونس عددها 4832 مركزا ، كما تم تخصيص 11614 مكتب إقتراع وإعتماد 62802 رئيس وعضو مكتب إقراعي.
هذا واشار بوعسكر إلى أن عدد المسجلين في الدوائر السته بالخارج بلغ 3.848.876 ناخب يتوزعون على 214117 ذكور و134159 إناث.

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