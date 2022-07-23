بعد احداث شارع الحبيب بورقيبة: الداخلية تكشف عدد الإصابات في صفوف الأمنيين..#خبر_عاجل

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم مساء يوم 22 جويلية 2022 تسجيل تنفيذ مجموعة من الاشخاص لتحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ووفق الوزارة فقد قام عدد منهم بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن.

وبإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.

كما قامت الوحدات الأمنية بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان.

وأشارت الوزارة إلى أنها دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد .