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بوعسكر: “نأمل في أن تتجاوز نسب المشاركين في الاستفتاء بالنسبة للجالية بالخارج ما تم تسجيله من نسب في انتخابات 2019

2022/07/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ان الهيئة تأمل في أن تتجاوز نسب المشاركة في الاستفتاء بالنسبة للتونسيين بالخارج، ما تم تسجيله من نسب في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وبين رئيس هيئة الانتخابات خلال نقطة اعلامية مساء اليوم السبت، أن الهيئة العليا ، سجلت الى حدود الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس، تصويت 1.9 بالمائة من جملة المسجلين بدائرة فرنسا 1 و1.8 بالمائة في فرنسا 2 ، و4.5 بالمائة في ألمانيا و1.2 بالمائة في ايطاليا و 3.1 بالمائة في الأمريكيتين وباقي دول العالم و2.9 بالمائة في العالم العربي.

وقال فاروق بوعسكر أن جميع مراكز الاقتراع ومكاتبه في البلدان ال46 المستضيفة ( 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع) مفتوحة الى حدود الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس، وأن أول مكتب اقتراع فتح أبوابه في سيدني أوستراليا ليلة أمس وآخرها في سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أن نسق المشاركة، يشبه ماكان عليه الشأن في انتخابات 2019 في يومه الأول، وذلك للتوقيت الاستثنائي المتعلق بتنظيم الاستفتاء، مسجلا عدم وقوع مشاكل تذكر بخصوص مشاركة الجالية في هذا الاستحقاق الانتخابي في اليوم الأول لتنظيمه.

ودعا بوعسكر الناخبين من الجالية التونسية بالخارج، وبالداخل الى ضرورة التثبت في مراكز اقتراعهم المسجلين فيها قبل التوجه للتصويت.

وأوضح أنه تم تسجيل 2 مليون ومائتي ألف ناخب جديد اليا للمشاركة في الاستفتاء وتم تسجيلهم وتوزيعهم على مراكز الاقتراع وفق عناوينهم المضمنة في بطاقات تعريفهم وهو ما قد يمثل اشكالا للبعض منهم المتوجهين للتصويت نظرا للمعطيات غير الدقيقة بخصوص مناطق سكنهم في وثائقهم الثبوتية.

وبخصوص المواطنين الذين تم تغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم، أكد بوعسكر وجود تحقيق ضد هذه الجريمة مشيرا الى وجود موقوفين في هذا الاطار .

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