استفتاء: إنهاء عملية الفرز الأولية بأحد المراكز الإستثنائية بسليانة الجنوبية

أفرزت نتائج عملية الفرز الأولية المتعلقة بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية قبر الغول التابع لمعتمدية سليانة الجنوبية، وهو مركز استثنائي، عن تصويت 228 مقترعا ب”نعم” وذلك من مجموع 244 ناخبا وناخبة أدلوا بأصواتهم اليوم الإثنين في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، وفق ما أكده رئيس مركز الاقتراع، منير الراشدي.

وأضاف ذات المصدر في تصريح ل”وات”، أن نسبة الاقتراع بلغت بذات المركز 15 بالمائة، علما بأن عدد المسجلين يبلغ 1589 ناخبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع الإستثنائية بالدائرة الانتخابية في سليانة أبوابها أمام الناخبين والناخبات على السادسة مساء، وهي عين بوسعدية من معتمديّة برقو، وقبر الغول من معتمدية سليانة الجنوبية، والمقرونة وجلجل وخنقة زقالاص بمعتمدية الروحية، وبوعبد الله بمعتمدية كسرى.

يذكر أن مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة رفضت الإدلاء بأي تصريح أو معلومة تتعلق بنسبة إقبال الناخبين لصحفية “وات” بالجهة، رغم عديد المحاولات.