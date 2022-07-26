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اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ لاعب الفريق الوطني لكرة السلّة.. وهذه التّهم الموجّهة اليه #خبر_ عاجل

2022/07/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ لاعب الفريق الوطني لكرة السلة صالح الماجري، إثر عرضه على النيابة العمومية اليوم بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة هضم جانب موظف عمومي وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

وسيتمّ إيداع الماجري السجن المدني بالسرس من ولاية الكاف ليخضع لفترة الحجر الصحي في انتظار تعيين جلسة لمحاكمته.

ويذكر أنّ اللاعب الدولي، وحسب أوراق القضية قد دخل في شجار، مساء يوم الخميس 22 جويلية 2022، مع دورية للحرس الوطني بجهة بوسالم من ولاية جندوبة.

وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، تمّ إدراجه بالتفتيش، وقد تمّ إيقافه مساء الجمعة 23 جويلية 2022، وإيداعه سجن الإيقاف وعرضه اليوم الثلاثاء، على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.

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