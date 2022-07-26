بعد تسريب محضر سماع عادل الدعداع: محامي راشد الغنوشي يوضّح بخصوص الاتهامات الموجّهة لمنوّبه

تم منذ أيام تسريب محضر رسمي لاقوال الدعداع تضمن معطيات حول ما يسمى بالجهاز السري المالي للنهضة وذكر فيها اسم الغنوشي.

ومن جانبه أفاد الاستاذ مختار الجماعي محامي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 بانه تم عرض تلك الاقوال على الغنوشي مؤكدا انه اجاب عنها مشيرا أن الدعداع لم يتحمل ابدا اية مسؤولية داخل حركة النهضة واصفا اياه بالمنخرط العادي ويانه استنادا الى ذلك لم يترشح ولم يكلف باية مسؤولية قيادية مهما كانت بسيطة.

واكد الجماعي في تصريح لـ” الشارع المغاربي ” ان اقوال الدعداع وردت متناقضة مع أقوال اخرى ادلى بها صلب محاضر اخرى وان سماعات مختلفة تؤكد تناقضه في أقواله .

واضاف أن الدعداع اكد لدى سماعه معلومة تشكك في مصداقيته تتمثل في انه كان موضوع تتبع جبائي وانه طلب من الغنوشي التدخل لفائدته وأن هذا الاخير امتنع عن ذلك معتبرا ان ذلك يمس من مصداقية تلك الاقوال مستندا الى ” وجود أغراض سابقة” موضحا أن الدعداع صرح في المحضر بانه لا يرغب في اطلاع اي كان على فحوى تصريحاته بما في ذلك محاموه الذين هم اقرب اليه وانه صرح بامتناعه عن إجراء اية مكافحة مع راشد الغنوشي مشددا على ان ذلك يضعف من اقواله .