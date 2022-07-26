تفاصيل القبض على 5 أشخاص خططوا “للحرقة”..

تمكنت فرقة شرطة النجدة بنابل، بعد معلومات دقيقة، من القبض على 5 أشخاص على متن سيارة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 2640 دينار و 8 هواتف جوالة.

وبتقديمهم إلى مقر مركز الاستمرار بالمنطقة المذكورة والتحري معهم، أكدوا حضورهم إلى مدينة نابل بغرض التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأن المبلغ المحجوز تم جمعه لشراء قارب صيد لاستغلاله في العملية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للادارة العامة للأمن الوطني على “الفايسبوك”.

وبمراجعة النيابة العمومية بنابل، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل “تكوين وفاق بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة” وحجز المبلغ المالي المذكور والهواتف الجوال والسيارة على ذمة الأبحاث