عضو باللجنة العلمية: تونس تجاوزت ذروة الموجة السادسة من كوفيد-19 منذ قرابة 10 أيام..

تشهد تونس حاليا انخفاضا في مؤشرات الوضع الوبائي لكورونا بعد أن تجاوزت ذروة الموجة السادسة منذ قرابة 10 أيام، وفق ما أفاد به (وات) الثلاثاء، عضو اللجنة العلمية لمجابهة “كورونا” رياض دغفوس.

واعتبر عضو اللجنة في ذات التصريح، أن الوضع الوبائي لم يعد يتسم بـ”الخطورة”، مشيرا أن الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في تراجع ملحوظ، حيث سجلت وزارة الصحة من 18 إلى 24 جويلية الجاري، 14323 إصابة جديدة بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 38 بالمائة مقابل 46,10 بالمائة خلال الأسبوع الفارط.

وقال دغفوس إن تونس تتابع عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 ومدى نجاعته ضد المتحورات الجديدة، كما تقوم اللجنة العلمية بدراسة مختلف المستجدات بخصوص اللقاحات ومدى تطورها لمجابهة الفيروس والتغيرات التي يشهدها عند انتشاره.

وأكد أن السلالة الأكثر سرعة في الانتشار حاليا في تونس هي أحد فروع سلالة “أوميركون” والذي يطلق عليه اسم BA5 وBA4k، وذلك بنسبة 80 بالمائة.

ويشار أن عدد الوفيات المسجلة في تونس بلغ منذ بداية ظهور الجائحة في تونس في شهر مارس 2020 وإلى غاية 24 جويلية الجاري، 29041 حالة وفاة.

وبلغ عدد الملقحين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 منذ بداية الحملة الوطنية وإلى غاية 18 جويلية الجاري، 6 ملايين 378 ألفا و482 شخصا.