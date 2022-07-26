القيروان : تصويت 8ر91 بالمائة ب”نعم” من مجموع 116886 صوتا مصرّحا به

وقد أفرزت النتائج، تصويت 107386 ناخبا وناخبة ب”نعم”، أي بنسبة 8ر91 بالمائة، مقابل تصويت 6036 ناخبا وناخبة ب”لا”، وذلك من مجموع 116886 صوتا مصرّحا به، وبنسبة مشاركة عامة بلغت 26 بالمائة، من جملة 459 ألف ناخب مرسّم بالسجلّ الانتخابي بدائرة القيروان موزعين على 13معتمدية.

وقد سجلت معتمدية القيروان الشمالية أكبر عدد من الناخبين ب 19789 صوتا مصرّحا به، من بينهم 18859 صوتوا ب”نعم” و930 صوتوا ب “لا” ، تلتها معتمدية القيروان الجنوبية ب19025 صوتا مصرحا به من بينهم 14878 ناخبا صوتوا ب “نعم” و683 ب “لا”، ثم السبيخة ب13404 صوتا مصرحا به من بينهم 12799 صوتوا ب”نعم” و605 صوتوا ب “لا”.

وسجلت معتمدية بوحجلة 11030 صوتا مصرحا به منهم 10250 صوتوا ب”نعم” و780 صوتوا ب”لا”، فيما سجلت معتمدية حفوز 9820 صوتا مصرحا به منهم 9304 صوتوا ب”نعم” مقابل 516 صوتوا ب”لا”، ومعتمدية حاجب العيون 8802 صوتا مصرّحا به من بينهم 8261 صوتوا ب”نعم” مقابل 541 صوتوا ب”لا”، تلتها معتمدية الشبيكة بتسجيل 6990 صوتا مصرحا به منها 6552 صوتوا ب”نعم” مقابل 438 صوتوا ب”لا”، ثم معتمدية الوسلاتية ب6755 صوتا مصرحا به من بينهم 6451 صوتوا ب”نعم” مقابل 304 صوتوا ب”لا”.

من ناحيتها، سجّلت معتمدية العلا 6464 صوتا مصرّحا به، منهم 6126 صوتوا بنعم مقابل 338 صوتوا ب”لا”، تلتها معتمدية نصر الله ب 4809 صوتا مصرحا به 4520 صوتوا ب”نعم مقابل 289 صوتوا ب”لا، في حين سجلت معتمدية الشراردة 4534 صوتا مصرحا به من بينهم 4237 صوتوا ب”نعم” و297 صوتوا ب “لا”، ومعتمدية منزل المهيري ب 3674 صوتا مصرحا به صوت منهم 3450 ب “نعم” و224 ب”لا”، ثم معتمدية عين جلولة ب 1790 صوتا مصرحا به من بينهم 1699 صوتوا ب “نعم” و 91 صوتوا ب “لا”.