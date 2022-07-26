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توننداكس ينهى جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0،20 بالمائة

2022/07/26 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

إرتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، توننداكس، الثلاثاء، عند الإغلاق، بنسبة 0،20 بالمائة مدركا مستوى 7684،17 نقطة وسط تداولات في حدود 3،6 مليون دينار وفق التونسيّة للأوراق المالية.

وساهم البنك الوطني الفلاحي في تنشيط السوق بنحو 1،8 مليون دينار وأنهى سهم البنك، الجلسة، على تراجع بنسبة 0،90 بالمائة عند مستوى 8،330 دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسية للإستثمار (تونانفست) قائمة الإرتفاعات، بنسبة 4 بالمائة ليقفل عند مستوى 7،800 دينار، في حين ارتفع سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 2،8 بالمائة عند مستوى 5،500 دينار.

وتراجع سهم المغازة العامة بنسبة 4،5 بالمائة الى مستوى 12،420 دينار في حين خسر سهم الشركة التونسية للإطارات المطاطية 4،4 بالمائة ليقفل عند مستوى 8،800 دينار علما وان سهم الشركة سجل تطورا ايجابيا بنسبة 32 بالمائة منذ مطلع سنة 2022.

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