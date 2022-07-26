المنستير: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا”

ارتفعت الحالات النشيطة الناقلة لعدوى فيروس “كورونا” بالجهة الصحية بالمنستير إلى 4620 حالة نشيطة بعد التصريح بإصابة جديدة بمعتمدية البقالطة وإصابة أخرى بقصر هلال بتاريخ 24 جويلية الجاري، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجع، حسب نفس التاريخ، عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد المقيمة بالمؤسسات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 28 إصابة مقابل 37 حالة بتاريخ 23 جويلية 2022.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير منذ بداية جائحة “كورونا” وإلى غاية 24 جويلية الجاري مجموع 64 ألفا و873 إصابة من بينها 1166 وفاة، و59 ألفا و87 حالة تعاف.

هذا وشهدت ولاية المنستير تراجعا في معدل الإصابات الإضافية خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 24 جويلية الجاري بلغ 478 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة.