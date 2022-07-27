سيدي بوزيد: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و383 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و383 حالة شفاء ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 45322 اصابة منها 1076 حالة وفاة و43757 حالة شفاء.

وتم اليوم الاربعاء رفع 127 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 146691 عينة.

ومن جهة اخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الثلاثاء حوالي 217257 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121374 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18623 شخصا، والجرعة الرابعة 789 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.