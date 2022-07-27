وحدات عائمة لجيش البحر تنقذ 28 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية التونسية

تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الاربعاء، من إنقاذ 28 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية التونسية في عمليتين متفرقتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أنه تم في مرحلة أولى إنقاذ 22 شخصا من بينهم 3 نساء و6 أطفال كانوا على متن قارب معطب بالموقع شرق العطايا (معتمدية قرقنة بولاية صفاقس) على بعد 50 كلم ويطلبون المساعدة.

وأضافت أن المهاجرين أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 8 و47 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل الصخيرة (ولاية صفاقس)، خلال الليلة الفاصلة بين 25 و 26 جويلية الحاري، بنيّة إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأكدت أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأوردت الوزارة في بلاغها، أن العملية الثانية تتمثل في إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي بالموقع شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 12 كلم.

وأوردت أن المهاجرين صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 16 و20 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل منزل تميم (ولاية نابل)، خلال الليلة الفاصلة بين 25 و26 جويلية الجاري، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأكدت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء قليبية، أين تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.